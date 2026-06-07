"Интернасьонал" нацелился на игрока "Локомотива" - источник



Защитник " Локомотива " Лукас Фассон может вернуться на родину в ближайшее трансферное окно.

Фото: ФК "Локомотив"

По информации Correio do Povo, интерес к бразильскому футболисту проявляет "Интернасьонал". Сообщается, что клуб из Порту-Алегри рассматривает игрока железнодорожников в качестве одного из основных кандидатов на усиление обороны. Руководство команды намерено подписать центрального защитника, который сможет сразу претендовать на место в стартовом составе.



Дополнительным фактором в возможных переговорах может стать агент Лукаса Фассона Джулиано Бертолуччи. По данным источника, он поддерживает тесные контакты с руководством "Интернасьонала", что способно упростить процесс обсуждения сделки.