Камоцци высказался о возможном переходе Агкацева в "Ювентус"

- Переход Агкацева из "Краснодара" в "Ювентус" вполне возможен. У туринского клуба нет никаких проблем с деньгами и есть все возможности для совершения трансферов этим летом, - передаёт слова Камоцци "РБ Спорт".
24-летний Агкацев является основным вратарём "Краснодара". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне РПЛ "Краснодар" финишировал на второй позиции в таблице, отстав от "Зенита" на два очка. В Кубке России команда дошла до Суперфинала, где уступила "Спартаку".