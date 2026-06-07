Камоцци высказался о возможном переходе Агкацева в "Ювентус"

Футбольный функционер Франко Камоцци прокомментировал информацию о возможном интересе "Ювентуса" к вратарю "Краснодара" Станиславу Агкацеву.
Фото: ФК "Краснодар"
По его мнению, переход российского голкипера в туринский клуб нельзя назвать нереалистичным сценарием.

- Переход Агкацева из "Краснодара" в "Ювентус" вполне возможен. У туринского клуба нет никаких проблем с деньгами и есть все возможности для совершения трансферов этим летом, - передаёт слова Камоцци "РБ Спорт".

24-летний Агкацев является основным вратарём "Краснодара". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ "Краснодар" финишировал на второй позиции в таблице, отстав от "Зенита" на два очка. В Кубке России команда дошла до Суперфинала, где уступила "Спартаку".

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