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Агент Макарова высказался о будущем своего клиента

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера Дениса Макарова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
По словам агента, они ведут общение с российскими клубами, но не могут достичь договоренностей.

- По Турции меньше общения, они обычно активизируются в конце трансферного окна.
В России с клубами общаемся, но пока о чем-то конкретном договориться не можем, - цитирует Бабыря "РБ Спорт".

Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2025/26. В составе турецкого клуба вингер вышел на поле в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 1,2 миллионов евро. Ранее он выступал за столичное "Динамо", казанский "Рубин", "Нефтехимик" и "Оренбург".

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