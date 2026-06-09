Агент Макарова высказался о будущем своего клиента

- По Турции меньше общения, они обычно активизируются в конце трансферного окна.
В России с клубами общаемся, но пока о чем-то конкретном договориться не можем, - цитирует Бабыря "РБ Спорт".
Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2025/26. В составе турецкого клуба вингер вышел на поле в 13 матчах и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 1,2 миллионов евро. Ранее он выступал за столичное "Динамо", казанский "Рубин", "Нефтехимик" и "Оренбург".