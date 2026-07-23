Барко близок к уходу из "Спартака" - источник

Аргентинский полузащитник " Спартака " Эсекьель Барко может продолжить карьеру в родном чемпионате.

Фото: ФК "Спартак"

Как пишет аргентинский журналист Эрнан Кастильо, футболист находится в шаге от возвращения в "Ривер Плейт". Источник не раскрыл никаких деталей возможной сделки, однако ранее появлялась информация о сложностях в переговорах между красно-белыми и самим игроком по новому контракту.



Аргентинский полузащитник перебрался в московский клуб летом 2024 года. За это время 27-летний хавбек принял участие в 74 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 22 забитых мяча и 18 ассистов на партнёров.