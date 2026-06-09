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Гусев - об иностранных тренерах: за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел

Экс-тренер "Динамо" Ролан Гусев высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гусева, ему было сложнее готовиться к командам, которые возглавляют российские специалисты.

- Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто дает результат.

Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо, - приводит слова Гусева "СЭ".

Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май 2026 года, по окончании сезона со специалистом не стали продлевать контракт. По итогам сезона-2025/26 бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах.

Напомним, что чемпионом России стал петербургский "Зенит", возглавляемый российским специалистом Сергеем Семаком. Серебряные медали завоевал "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева, а бронзовые - московский "Локомотив", главным тренером которого является Михаил Галактионов.

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