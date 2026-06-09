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Силкин: Тюкавин по праву считается лучшим российским нападающим в РПЛ

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин оценил игру Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Силкина, Тюкавин провел хороший сезон и является лучшим российским нападающим.

- Считаю, что Тюкавин провел для себя хороший сезон, учитывая то, что вернулся после травмы крестов. Свои 10 голов он забил, но мог и больше — подвели партнеры по команде.
Костя по праву считается лучшим российским нападающим в РПЛ, он на поле умеет делать все, - приводит слова Силкина "РБ Спорт".

Константин Тюкавин в сезоне-2025/26 провел за московское "Динамо" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Форвард оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

По итогам минувшего сезона столичный клуб занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах.

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