По словам Гасилина, сборная России спокойно должна одерживать разгромную победу.
- Конечно, мы должны обыгрывать Тринидад и Тобаго. Это самая слабая сборная в этом цикле. Спокойненько их обыгрываем, выходим из группы, готовимся дальше. Как Алексей Миранчук говорит, главное — взять три очка. Это всё шутки, но мы должны обыгрывать эту сборную 5:0, 7:0. Может, даже больше, - приводит слова Гасилина Metaratings.
Сегодня, 9 июня, национальная команда России сыграет со сборной Тринидада и Тобаго в рамках товарищеского матча. Встреча состоится в Калининграде, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. Напомним, что в мае подопечные Валерия Карпина уступили на выезде сборной Египта со счетом 0:1, а в июне одержали домашнюю победу над Буркина-Фасо, забив три безответных мяча.
Гасилин: Россия должна обыгрывать Тринидад и Тобаго со счетом 5:0 или 7:0
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче сборной России с Тринидадом и Тобаго.
Фото: РФС