Президент "Сочи" объяснил, почему Осинькин продолжит работу в клубе

Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о главном тренере клуба Игоре Осинькине.

Фото: ФК "Сочи"

"Весной вы видели, что он смог построить игру. Была сыгранность. Осинькин смог объединить ребят - появилась настоящая команда. И для меня важно, что именно он создал коллектив.