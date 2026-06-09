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Президент "Сочи" объяснил, почему Осинькин продолжит работу в клубе

Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о главном тренере клуба Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Сочи"
Борис Ротенберг заявил, что российский специалист будет помогать клубу вернуться в РПЛ.

"Весной вы видели, что он смог построить игру. Была сыгранность. Осинькин смог объединить ребят - появилась настоящая команда. И для меня важно, что именно он создал коллектив.
Поэтому будет продолжать работу, помогать с возвращением в Премьер-лигу", - сказал Ротенберг "Спорт-Экспрессу".

Игорь Осинькин был назначен главным тренером "Сочи" в начале сентября 2025 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 26 матчей, одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 17 поражений во всех турнирах.

По итогам сезона клуб занял 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка.

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