Президент "Сочи" объяснил, почему Осинькин продолжит работу в клубе

"Весной вы видели, что он смог построить игру. Была сыгранность. Осинькин смог объединить ребят - появилась настоящая команда. И для меня важно, что именно он создал коллектив.Поэтому будет продолжать работу, помогать с возвращением в Премьер-лигу", - сказал Ротенберг "Спорт-Экспрессу".
Игорь Осинькин был назначен главным тренером "Сочи" в начале сентября 2025 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 26 матчей, одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 17 поражений во всех турнирах.
По итогам сезона клуб занял 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка.