В руководстве "Локомотива" высказались о будущем Карпукаса. Им интересуется "Зенит"

- Он является воспитанником "Локомотива", с молодых лет прошел всю систему. Артем нам очень дорог — я очень хочу, чтобы он продолжал карьеру у нас.
Но иногда футболист хочет какого-то дальнейшего развития, перемен в жизни. Сейчас с Артемом ведем работу. Будем решать, - цитирует Нагорных "СЭ".
Артем Карпукас провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 140 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 7 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" согласовал условия личного контракта с Карпукасом - теперь сине-бело-голубым необходимо договориться о сумме трансфера с "железнодорожниками".