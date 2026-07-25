Гайич - о слухах про Бориско в ЦСКА: два пропустил, пойдёт

Фото: ФК "Балтика"

- Два пропустил, пойдёт (смеётся). Да нет, он хороший вратарь. СМИ не читал, но мне рассказали. Но ещё не официально, подождём, - сказал Гайич "Чемпионату"

Футболист считает Максима Бориско хорошим голкипером.Вчера, 24 июля, состоялся матч первого тура РПЛ между ЦСКА и "Балтикой". Команда Максима Бориско потерпела поражение со счетом 1:2.Ранее в калининградском клубе сообщили, что близки к сделке по переходу голкипера в ЦСКА. Трансферная стоимость Бориско по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.