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Гайич - о слухах про Бориско в ЦСКА: два пропустил, пойдёт

Футболист ЦСКА Милан Гайич высказался о слухах про переход Максима Бориско в московский клуб.
Фото: ФК "Балтика"
Футболист считает Максима Бориско хорошим голкипером.

- Как вам игра Бориско? Похоже, он переходит в ЦСКА.

- Два пропустил, пойдёт (смеётся). Да нет, он хороший вратарь. СМИ не читал, но мне рассказали. Но ещё не официально, подождём, - сказал Гайич "Чемпионату".

Вчера, 24 июля, состоялся матч первого тура РПЛ между ЦСКА и "Балтикой". Команда Максима Бориско потерпела поражение со счетом 1:2.

Ранее в калининградском клубе сообщили, что близки к сделке по переходу голкипера в ЦСКА. Трансферная стоимость Бориско по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

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