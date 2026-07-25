По итогам прошедшего сезона московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. "Крылья Советов" расположились на одиннадцатой строчке с 32 баллами в своем активе.
Перед новым сезоном РПЛ на пост главного тренера "Динамо" вернулся Сандро Шварц. Ранее немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.
Чемпионат России
1 тур
"Динамо": Лунёв, Дэвид Рикардо, Осипенко, Скопинцев (Рубенс, 77), Зайдензаль, Глебов, Фомин (Миранчук, 65), Бителло, Артур Гомес (Сергеев, 77), Гладышев (Окишор, 65), Тюкавин.
"Крылья Советов": Песьяков, Чернов, Божин, Печенин, Рассказов (Макаров, 64), Костанца, Бабкин, Баньяц (Галдамес, 64), Витюгов (Ороз, 78), Олейников (Столбов, 88), Рахманович (Крамарич, 64).
"Динамо" не смогло обыграть "Крылья Советов" в 1-м туре РПЛ
"Динамо" и "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 0:0 в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"