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"Динамо" не смогло обыграть "Крылья Советов" в 1-м туре РПЛ

"Динамо" и "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 0:0 в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По итогам прошедшего сезона московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. "Крылья Советов" расположились на одиннадцатой строчке с 32 баллами в своем активе.

Перед новым сезоном РПЛ на пост главного тренера "Динамо" вернулся Сандро Шварц. Ранее немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

Чемпионат России

1 тур

"Динамо": Лунёв, Дэвид Рикардо, Осипенко, Скопинцев (Рубенс, 77), Зайдензаль, Глебов, Фомин (Миранчук, 65), Бителло, Артур Гомес (Сергеев, 77), Гладышев (Окишор, 65), Тюкавин.

"Крылья Советов": Песьяков, Чернов, Божин, Печенин, Рассказов (Макаров, 64), Костанца, Бабкин, Баньяц (Галдамес, 64), Витюгов (Ороз, 78), Олейников (Столбов, 88), Рахманович (Крамарич, 64).

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