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Гендиректор "Балтики": нам интересен Смолов

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о возможном подписании Федора Смолова.
Фото: ФК "Краснодар"
Равиль Измайлов сообщил, что Федор Смолов точно интересен калининградскому клубу с медийной стороны.

"Интересен ли "Балтике" Федор Смолов? Интересен. По крайней мере медийно - точно. Насколько Федор интересен как футболист и мастер? Это надо спрашивать у Андрея Викторовича.
Если он его зовёт, значит, как тренер его видит. Но, понятно, что подкаст медийный и шутливый в том числе", - сказал Измайлов "Советскому спорту".

Последний раз в Российской Премьер-Лиге Федор Смолов выступал в сезоне-2024/2025. На его счету 16 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи за "Краснодар". Также 36-летний футболист играл за московские "Динамо" и "Локомотив", испанскую "Сельту" и другие клубы.

Ранее главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что если клуб не найдет форварда в летнее трансферное окно, то Смолов может присоединиться к команде.

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