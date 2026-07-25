Гендиректор "Балтики": нам интересен Смолов

"Интересен ли "Балтике" Федор Смолов? Интересен. По крайней мере медийно - точно. Насколько Федор интересен как футболист и мастер? Это надо спрашивать у Андрея Викторовича.Если он его зовёт, значит, как тренер его видит. Но, понятно, что подкаст медийный и шутливый в том числе", - сказал Измайлов "Советскому спорту".
Последний раз в Российской Премьер-Лиге Федор Смолов выступал в сезоне-2024/2025. На его счету 16 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи за "Краснодар". Также 36-летний футболист играл за московские "Динамо" и "Локомотив", испанскую "Сельту" и другие клубы.
Ранее главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что если клуб не найдет форварда в летнее трансферное окно, то Смолов может присоединиться к команде.