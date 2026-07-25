Гендиректор "Балтики": нам интересен Смолов

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о возможном подписании Федора Смолова.

Фото: ФК "Краснодар"

"Интересен ли "Балтике" Федор Смолов? Интересен. По крайней мере медийно - точно. Насколько Федор интересен как футболист и мастер? Это надо спрашивать у Андрея Викторовича.