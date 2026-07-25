Экс-игрок "Спартака": если бы я был спортдиром клуба, то точно вернул бы Дзюбу

"Если бы я был спортивным директором "Спартака", то я точно вернул бы Дзюбу. Артём - такой игрок, что если с ним будешь открытым и честным по поводу роли и игрового времени в команде, то с ним всегда можно договориться.Он опытный футболист, лучший бомбардир в истории России. Плюс очень многого добился в футболе", - сказал Попов "Матч ТВ".
Артем Дзюба является выпускником академии московского "Спартака". Футболист защищал цвета клуба с 2009 по 2015 год. Всего за красно-белых форвард провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.
В прошедшем сезоне на счету 37-летнего игрока 26 встреч, 8 голов и 8 голевых передач в рамках РПЛ за "Акрон". В мае Дзюба объявил об уходе из тольяттинского клуба.