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Экс-игрок "Спартака": если бы я был спортдиром клуба, то точно вернул бы Дзюбу

Бывший игрок "Спартака" Ивелин Попов высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в московский клуб.
Фото: ФК "Акрон"
Ивелин Попов считает, что с Дзюбой всегда можно договориться, если честно объяснить его роль и игровое время в клубе.

"Если бы я был спортивным директором "Спартака", то я точно вернул бы Дзюбу. Артём - такой игрок, что если с ним будешь открытым и честным по поводу роли и игрового времени в команде, то с ним всегда можно договориться.
Он опытный футболист, лучший бомбардир в истории России. Плюс очень многого добился в футболе", - сказал Попов "Матч ТВ".

Артем Дзюба является выпускником академии московского "Спартака". Футболист защищал цвета клуба с 2009 по 2015 год. Всего за красно-белых форвард провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.

В прошедшем сезоне на счету 37-летнего игрока 26 встреч, 8 голов и 8 голевых передач в рамках РПЛ за "Акрон". В мае Дзюба объявил об уходе из тольяттинского клуба.

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