Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
0 - 0 0 0
Крылья СоветовЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
Зенит1 тайм
Факел
18:30
Динамо МхНе начат
Спартак
20:45
РодинаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 0 1 0
Нефтехимик1 тайм
Челябинск
17:00
Нижний НовгородНе начат
Текстильщик
19:00
Спартак КостромаНе начат

Мостовой оценил возможный переход Бориско в ЦСКА: Акинфеев рано или поздно закончит

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Максима Бориско в ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Мостового, ЦСКА нужен голкипер, потому что Акинфеев рано или поздно завершит карьеру.

- ЦСКА голкипер нужен, потому что Игорь (Акинфеев) рано или поздно завершит карьеру. Тем более сейчас у него травма, он восстанавливается.

Есть Тороп — перспективный паренек, основной вратарь. Это нормально: в любой профессиональной команде должно быть два?три вратаря, - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что голкипер калининградской "Балтики" Максим Бориско в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Красно-синие активировали опцию выкупа вратаря за 180 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Бориско провел за балтийцев в рамках РПЛ 23 матча, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в 14 встречах. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится