Мостовой оценил возможный переход Бориско в ЦСКА: Акинфеев рано или поздно закончит

- ЦСКА голкипер нужен, потому что Игорь (Акинфеев) рано или поздно завершит карьеру. Тем более сейчас у него травма, он восстанавливается.
Есть Тороп — перспективный паренек, основной вратарь. Это нормально: в любой профессиональной команде должно быть два?три вратаря, - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что голкипер калининградской "Балтики" Максим Бориско в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Красно-синие активировали опцию выкупа вратаря за 180 миллионов рублей.
В прошлом сезоне Бориско провел за балтийцев в рамках РПЛ 23 матча, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в 14 встречах. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.