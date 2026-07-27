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Главный тренер "Крыльев" - о матче с "Динамо": мы всех так будем кусать дальше

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов высказался о ничьей с "Динамо" в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Булатова, самарцы и дальше будут кусать другие топ-клубы РПЛ.

- Мы сделали первый маленький шаг - он был уверенный. Они думали, что они сильнее, они фавориты - нифига.
Мы всех так будем кусать и будем побеждать дальше. Все молодцы! - сказал Булатов в видео, опубликованном в телеграм-канале самарцев.

В первом туре Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли с московским "Динамо" вничью 0:0. Напомним, что этот матч стал первым для Сандро Шварца в роли главного тренера бело-голубых после возвращения в Россию.

По итогам сезона-2025/26 самарцы заняли 11 место в турнирной таблице чемпионата России, столичная команда расположилась на седьмой строчке.

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