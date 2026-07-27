Главный тренер "Крыльев" - о матче с "Динамо": мы всех так будем кусать дальше

- Мы сделали первый маленький шаг - он был уверенный. Они думали, что они сильнее, они фавориты - нифига.
Мы всех так будем кусать и будем побеждать дальше. Все молодцы! - сказал Булатов в видео, опубликованном в телеграм-канале самарцев.
В первом туре Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли с московским "Динамо" вничью 0:0. Напомним, что этот матч стал первым для Сандро Шварца в роли главного тренера бело-голубых после возвращения в Россию.
По итогам сезона-2025/26 самарцы заняли 11 место в турнирной таблице чемпионата России, столичная команда расположилась на седьмой строчке.