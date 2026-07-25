"Фламенго" запрашивает у "Краснодара" € 21-23 млн за вингера - источник

Краснодар " ведет переговоры по трансферу нападающего.

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По информации источника, "быки" предложили за Гонсало Плату 15 миллионов евро. Бразильская команда запрашивает у "Краснодара" 21-23 миллиона евро. Отмечается, что агентство футболиста имеет прочные связи с российским клубом, что облегчает переговоры.



Плата защищает цвета "Фламенго" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне правый вингер провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в бразильской Серии А. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.



Источник: журналист Пабло Оливейра