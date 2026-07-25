Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
0 - 0 0 0
Крылья СоветовЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
Зенит1 тайм
Факел
18:30
Динамо МхНе начат
Спартак
20:45
РодинаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 0 1 0
Нефтехимик1 тайм
Челябинск
17:00
Нижний НовгородНе начат
Текстильщик
19:00
Спартак КостромаНе начат

"ПСЖ" готов расстаться с Шевалье - источник

Парижский клуб может подписать другого голкипера.
Фото: Getty Images
По информации источника, "ПСЖ" сделал предложение по Дзиону Судзуки. Парижане готовы пожертвовать Люкой Шевалье, чтобы освободить место для японского голкипера.

Шевалье выступает в составе "ПСЖ" с начала августа 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб голкипер провел 26 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 10 встреч на ноль.

Судзуки является игроком "Пармы". На его счету 20 встреч, 28 пропущенных мячей и 6 матчей на ноль в Серии А сезона-2025/2026.

Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится