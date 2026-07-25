По информации источника, "ПСЖ" сделал предложение по Дзиону Судзуки. Парижане готовы пожертвовать Люкой Шевалье, чтобы освободить место для японского голкипера.
Шевалье выступает в составе "ПСЖ" с начала августа 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб голкипер провел 26 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 10 встреч на ноль.
Судзуки является игроком "Пармы". На его счету 20 встреч, 28 пропущенных мячей и 6 матчей на ноль в Серии А сезона-2025/2026.
Источник: La Gazzetta dello Sport
"ПСЖ" готов расстаться с Шевалье - источник
Парижский клуб может подписать другого голкипера.
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