Фото: ФК "Динамо"

"Конечно, у Сандро был успех, когда он ранее работал в " Динамо ". Надеюсь, в этот раз Шварц тоже сможет достичь успеха с командой. У "Динамо" сильный состав. Верю, что команда сможет завоевать трофей", - сказал Уилкшир Metaratings

Люк Уилкшир заявил, что у бело-голубых сильный состав.Сандро Шварц был назначен главным тренером "Динамо" в конце мая 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее немецкий специалист возглавлял московский клуб с 2020 по 2022 год.В прошедшем сезоне бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.