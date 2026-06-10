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Экс-игрок "Динамо": верю, что клуб со Шварцем сможет завоевать трофей

Бывший игрок "Динамо" Люк Уилкшир высказался о назначении Сандро Шварца главным тренером клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Люк Уилкшир заявил, что у бело-голубых сильный состав.

"Конечно, у Сандро был успех, когда он ранее работал в "Динамо". Надеюсь, в этот раз Шварц тоже сможет достичь успеха с командой. У "Динамо" сильный состав. Верю, что команда сможет завоевать трофей", - сказал Уилкшир Metaratings.

Сандро Шварц был назначен главным тренером "Динамо" в конце мая 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее немецкий специалист возглавлял московский клуб с 2020 по 2022 год.

В прошедшем сезоне бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.

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