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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" дал совет Батракову

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что хавбеку "Локомотива" Алексею Батракову стоит воспользоваться шансом уехать в европейский чемпионат, если такое предложение действительно поступит.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению экс-футболиста, именно выступления в сильнейших лигах Европы позволяют игрокам выходить на новый уровень. В качестве примера Канчельскис привёл собственную карьеру, а также путь других российских футболистов.

- Я тоже когда-то уезжал. Все кричали, что в Манчестере буду сидеть в запасе. В итоге выиграл два чемпионата, Кубок Англии, Кубок лиги и играл в основном составе. Сафонов сделал так же. Мостовой, Аршавин – мы все в своё время уехали и все что-то выиграли, - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее СМИ связывали Батракова с возможным переходом в "ПСЖ". В прессе также появлялись новости, что игроком активно интересуется "Галатасарай". По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 21-летнего футболиста составляет 28 миллионов евро.

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