По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, самарский клуб уже обратился к железнодорожникам с предложением об аренде 21-летнего футболиста с последующим правом выкупа за 100 миллионов рублей.
Однако в московском клубе к этой идее отнеслись без энтузиазма. Сообщается, что против такого варианта выступают как генеральный директор Борис Ротенберг, так и главный тренер Михаил Галактионов.
При этом переговоры между клубами могут получить продолжение в другом формате. Источник утверждает, что Салтыков способен стать частью потенциальной сделки по переходу Ивана Олейникова в "Локомотив".
"Крылья Советов" предложили "Локомотиву" 100 млн рублей за полузащитника - источник
Полузащитник "Локомотива" Никита Салтыков может вновь оказаться в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Локомотив"