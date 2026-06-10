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"Крылья Советов" предложили "Локомотиву" 100 млн рублей за полузащитника - источник

Полузащитник "Локомотива" Никита Салтыков может вновь оказаться в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, самарский клуб уже обратился к железнодорожникам с предложением об аренде 21-летнего футболиста с последующим правом выкупа за 100 миллионов рублей.

Однако в московском клубе к этой идее отнеслись без энтузиазма. Сообщается, что против такого варианта выступают как генеральный директор Борис Ротенберг, так и главный тренер Михаил Галактионов.

При этом переговоры между клубами могут получить продолжение в другом формате. Источник утверждает, что Салтыков способен стать частью потенциальной сделки по переходу Ивана Олейникова в "Локомотив".

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