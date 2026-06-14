РПЛ отреагировала на попадание Дугласа Сантоса в состав сборной Бразилии

Дуглас Сантос получил место в основе сборной Бразилии на стартовый матч чемпионата мира. В РПЛ не оставили это событие без внимания.

Фото: ФК "Зенит"





- Дуглас Сантос – в стартовом составе Бразилии на матч с Марокко. Смотрим такое? - говорится в сообщении лиги.

Встреча бразильцев с Марокко, напомним, стартует в 01:00 по московскому времени. В официальном телеграм-канале РПЛ появилась публикация, посвящённая футболисту петербургского " Зенита ".Встреча бразильцев с Марокко, напомним, стартует в 01:00 по московскому времени.