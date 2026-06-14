Пономарёв рассказал, кого бы назначил главным тренером ЦСКА

- Я лучше бы решился на Игнашевича. Он уже поработал в "Балтике", поработал очень плодотворно, довёл Калининград до финала Кубка России. Да, вылетели, но игру показывали хорошую, - приводит слова Пономарёва Vprognoze.
Вместе с тем руководство московского клуба сделало выбор в пользу Дмитрия Игдисамова. Именно он был утверждён рулевым команды после завершения прошлого сезона.
Напомним, ранее специалист уже руководил армейцами в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини. В чемпионате России сезона-2025/26 ЦСКА финишировал на пятом месте.