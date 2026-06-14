Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен

Пономарёв рассказал, кого бы назначил главным тренером ЦСКА

Владимир Пономарёв считает, что ЦСКА стоило рассмотреть кандидатуру Сергея Игнашевича на пост наставника команды.
Фото: ФК "Балтика"
По мнению бывшего футболиста армейцев, экс-защитник сборной России уже доказал свою состоятельность работой в "Балтике".

- Я лучше бы решился на Игнашевича. Он уже поработал в "Балтике", поработал очень плодотворно, довёл Калининград до финала Кубка России. Да, вылетели, но игру показывали хорошую, - приводит слова Пономарёва Vprognoze.

Вместе с тем руководство московского клуба сделало выбор в пользу Дмитрия Игдисамова. Именно он был утверждён рулевым команды после завершения прошлого сезона.

Напомним, ранее специалист уже руководил армейцами в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини. В чемпионате России сезона-2025/26 ЦСКА финишировал на пятом месте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится