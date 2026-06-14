Пономарёв объяснил, почему ЦСКА не нужны новые игроки

- Я считаю, у нас нормальный состав. При Челестини просто он был скован, он закрепостил ребят. С Игдисамовым игроки стали более творческими. Так что усилений нам не требуется, - передаёт слова Пономарёва Vprognoze.ru.
Минувший сезон РПЛ армейцы завершили на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 51 очко. В Кубке России московская команда дошла до финала Пути регионов, где уступила "Спартаку". После окончания сезона клуб расстался с Фабио Челестини, а новым наставником команды стал Дмитрий Игдисамов.