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Пономарёв объяснил, почему ЦСКА не нужны новые игроки

Владимир Пономарёв не считает, что ЦСКА необходимо активно работать над усилением состава.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению ветерана, проблемы были связаны не столько с качеством игроков, сколько с работой предыдущего тренерского штаба.

- Я считаю, у нас нормальный состав. При Челестини просто он был скован, он закрепостил ребят. С Игдисамовым игроки стали более творческими. Так что усилений нам не требуется, - передаёт слова Пономарёва Vprognoze.ru.

Минувший сезон РПЛ армейцы завершили на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 51 очко. В Кубке России московская команда дошла до финала Пути регионов, где уступила "Спартаку". После окончания сезона клуб расстался с Фабио Челестини, а новым наставником команды стал Дмитрий Игдисамов.

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