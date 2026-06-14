Раскрыта сумма, которую "Зенит" предложил за Фелипе Аугусто - источник

Зенит " продолжает работу над усилением состава в летнее трансферное окно.

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По информации журналиста Вене Касагранде, петербургский клуб вышел с официальным предложением по нападающему "Трабзонспора" Фелипе Аугусто. Сообщается, что российская сторона готова выплатить турецкому клубу 18 миллионов евро сразу, а ещё два миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.



Бразильский форвард перебрался в "Трабзонспор" летом 2025 года. В прошлом сезоне он провёл 40 матчей во всех турнирах и отличился 15 забитыми мячами.



Действующее соглашение Аугусто с турецким клубом рассчитано до середины 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.