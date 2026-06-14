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"Мойзес сильнее". Бубнов сравнил защитника ЦСКА с Дугласом Сантосом

Александр Бубнов прокомментировал выступление игроков "Зенита" в составе сборной Бразилии в стартовом матче чемпионата мира против Марокко.
Фото: ФИФА
Эксперт положительно оценил действия Дугласа Сантоса, которому на протяжении встречи приходилось противостоять Ашрафу Хакими.

- Сантосу нужно было противостоять Хакими. Он справился с этим. Он практически не подключался, грубых ошибок не допускал, играл очень аккуратно. С этого фланга не было смысла бежать вперёд, потому что у него Винисиус был. Всё здесь нормально, но я был и остаюсь при своём мнении, что Мойзес из ЦСКА сильнее и мог бы играть, - заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Также Бубнов признался, что ожидал увидеть Луиса Энрике среди игроков стартового состава бразильцев. Однако вингер "Зенита" начал матч на скамейке запасных и появился на поле лишь во втором тайме.

Напомним, Бразилия и Марокко не выявили сильнейшего - 1:1.

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