Петров рассказал, как Батраков относится к слухам о своём переходе в "ПСЖ"

"Я Лёшу немного травлю. Говорю: "Ну всё, ты чего здесь? Переодевайся, езжай, тебя уже купили. Что ты здесь ходишь?". Он же ещё эту футболку "ПСЖ" выложил.
Правда, сам он говорит, что 95% того, что пишут в СМИ об этом — неправда", — передаёт слова Петрова "Советский спорт".
В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 36 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.