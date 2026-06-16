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Петров рассказал, как Батраков относится к слухам о своём переходе в "ПСЖ"

Полузащитник "Балтики" и сборной России Максим Петров рассказал о шутках над партнёром по национальной команде Алексеем Батраковым по поводу его возможного перехода в "Пари Сен-Жермен".
Фото: ФК "Локомотив"
Некоторые СМИ сообщают, что французский клуб всерьёз заинтересован в трансфере полузащитника "Локомотива".

"Я Лёшу немного травлю. Говорю: "Ну всё, ты чего здесь? Переодевайся, езжай, тебя уже купили. Что ты здесь ходишь?". Он же ещё эту футболку "ПСЖ" выложил.

Правда, сам он говорит, что 95% того, что пишут в СМИ об этом — неправда", — передаёт слова Петрова "Советский спорт".

В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 36 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.

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