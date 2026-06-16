По информации источника, руководство "Ростова" предлагало Хорену Байрамяну продолжить работу в клубе в другом амплуа. Футболист не захотел завершать профессиональную карьеру, поэтому принял решение перейти в "Урал".
Байрамян выступал в основной команде "Ростова" с августа 2011 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 261 матч, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач. Трансферная стоимость 34-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
Байрамян покинет "Ростов" спустя 15 лет в клубе - источник
Футболист покидает "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"