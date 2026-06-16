Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
Франция
22:00
СенегалНе начат

На матчах Кубка России может появиться Fan ID

Система Fan ID может распространиться ещё на один российский турнир.
Фото: РФС
Как сообщает "РБ Спорт", вопрос о введении паспорта болельщика на матчах Кубка России рассмотрят уже в ближайшее время.

По информации источника, 16 июня состоится совещание с участием представителей Министерства спорта, Минцифры, РПЛ и ряда футбольных клубов. На встрече может быть принято решение о внедрении Fan ID на игры Кубка России. При этом речь пока идёт только о домашних матчах команд Российской премьер-лиги. Окончательное решение ожидается после обсуждения всех деталей на предстоящем заседании.

Сейчас паспорт болельщика обязателен для посещения матчей РПЛ. В Кубке России система действует лишь на Суперфинале турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится