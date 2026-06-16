На матчах Кубка России может появиться Fan ID

Система Fan ID может распространиться ещё на один российский турнир.

Фото: РФС





По информации источника, 16 июня состоится совещание с участием представителей Министерства спорта, Минцифры, РПЛ и ряда футбольных клубов. На встрече может быть принято решение о внедрении Fan ID на игры Кубка России. При этом речь пока идёт только о домашних матчах команд Российской премьер-лиги. Окончательное решение ожидается после обсуждения всех деталей на предстоящем заседании.



Сейчас паспорт болельщика обязателен для посещения матчей РПЛ. В Кубке России система действует лишь на Суперфинале турнира. Как сообщает "РБ Спорт" , вопрос о введении паспорта болельщика на матчах Кубка России рассмотрят уже в ближайшее время.По информации источника, 16 июня состоится совещание с участием представителей Министерства спорта, Минцифры, РПЛ и ряда футбольных клубов. На встрече может быть принято решение о внедрении Fan ID на игры Кубка России. При этом речь пока идёт только о домашних матчах команд Российской премьер-лиги. Окончательное решение ожидается после обсуждения всех деталей на предстоящем заседании.Сейчас паспорт болельщика обязателен для посещения матчей РПЛ. В Кубке России система действует лишь на Суперфинале турнира.