"Краснодар" не смог договориться по трансферу нападающего - источник



Краснодар " предпринял попытку приобрести нападающего аргентинского "Индепендьенте" Максимилиано Гутьерреса, однако первое предложение российского клуба было отклонено.

Фото: ФК "Краснодар"

Как пишет Mash на спорте, за 22-летнего футболиста "быки" предложили около семи миллионов евро.



Сообщается, что интерес "Краснодара" к игроку не является спонтанным. Российский клуб наблюдает за Гутьерресом уже несколько месяцев и продолжает рассматривать его в качестве потенциального усиления атаки.



Утверждается, что руководство "Индепендьенте" рассчитывает выручить за футболиста не менее 8,6 миллиона евро. Ситуацию осложняет тот факт, что аргентинскому клубу принадлежит лишь половина прав на игрока, тогда как оставшиеся 50 процентов находятся у чилийского "Уачипато".



В текущем году Гутьеррес провёл 14 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя ассистами на партнёров.