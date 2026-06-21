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Семак объяснил, зачем "Зенит" подписал Андраде

Рулевой "Зенита" Сергей Семак объяснил, зачем клуб подписал бывшего защитника "Балтики" Кевина Андраде.
Фото: ФК "Балтика"
По словам наставника сине-бело-голубых, новичок должен помочь команде укрепить линию обороны.

- Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию, - передаёт слова Семака официальный сайт клуба.

Специалист также отметил, что в период летнего трансферного окна состав команды ещё может измениться. По его словам, существует вероятность ухода нескольких футболистов, поэтому клубу важно заранее подготовить варианты замены.

В минувшем сезоне Андраде выступал за "Балтику", где провёл 32 матча во всех турнирах и забил один мяч.

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