Семак объяснил, зачем "Зенит" подписал Андраде

- Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию, - передаёт слова Семака официальный сайт клуба.
Специалист также отметил, что в период летнего трансферного окна состав команды ещё может измениться. По его словам, существует вероятность ухода нескольких футболистов, поэтому клубу важно заранее подготовить варианты замены.
В минувшем сезоне Андраде выступал за "Балтику", где провёл 32 матча во всех турнирах и забил один мяч.