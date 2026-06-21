Семак объяснил, зачем "Зенит" подписал Андраде

Фото: ФК "Балтика"

- Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию, - передаёт слова Семака официальный сайт клуба.

По словам наставника сине-бело-голубых, новичок должен помочь команде укрепить линию обороны.Специалист также отметил, что в период летнего трансферного окна состав команды ещё может измениться. По его словам, существует вероятность ухода нескольких футболистов, поэтому клубу важно заранее подготовить варианты замены.В минувшем сезоне Андраде выступал за "Балтику", где провёл 32 матча во всех турнирах и забил один мяч.