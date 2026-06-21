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Мусагалиев рассказал, на что ФК "10" будет претендовать в Кубке России

Юморист, телеведущий и президент медиафутбольного клуба ФК "10" Азамат Мусагалиев поделился ожиданиями от выступления команды в Кубке России.
Фото: ФК "10"
"Десятка" впервые за четыре года существования сыграет в официальном турнире. В 2025 году команда стала бронзовым призёром МФЛ-6, выиграла Кубок Лиги и Суперкубок в российском медийном футболе.

"Это особенное событие для нас. Спустя три года существования команды — это большая история.

На сколько стадий готовы замахнуться? Как покажет его величество футбол и расположит нас к этому турниру. Но мы очень хотели бы задержаться подольше", — отметил Мусагалиев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

В первом раунде Пути регионов Кубка России сезона 2026/2027 ФК "10" сыграет с клубом "Космос" из Долгопрудного, выступающем в дивизионе "Б" Второй лиги.

Кроме ФК "10", Медиалигу в следующем розыгрыше Кубка России представят "Амкал" или "СКА-Ростов", а также 2DROTS, которые в 1-м раунде Пути регионов сыграют с пензенским "Зенитом" и "Орлом" соответственно.

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