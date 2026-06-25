Стало известно, кого "Зенит" рассматривает на замену Нино - источник



Петербургский " Зенит " рассматривает кандидатуру центрального защитника "Фламенго" Лео Ортиса.

Фото: Getty Images

Как пишет журналист Рафа Мелло со ссылкой на инсайдера Вене Касагранде, российский клуб может активизировать работу над трансфером бразильца при одном условии. По данным источника, "сине-бело-голубые" готовы выйти на рынок за 30-летним футболистом, если Нино покинет команду и перейдёт во "Флуминенсе".



При этом официальных переговоров с "Фламенго" пока не было, как и конкретного предложения по трансферу.