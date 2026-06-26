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Стало известно, сколько "Зенит" предложил за Фелипе Аугусто - источник

"Зенит" продолжает работу над трансфером нападающего "Трабзонспора" Фелипе Аугусто.
Фото: ФК "Трабзонспор"
По информации HT Spor, петербургский клуб уже направил турецкой стороне предложение на общую сумму до 20 млн евро. "Сине-бело-голубые" готовы выплатить 15 млн евро сразу, а ещё 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Именно эти условия сейчас являются предметом обсуждения между клубами.

Фелипе Аугусто выступает за "Трабзонспор" с лета прошлого года. За это время форвард принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей.

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