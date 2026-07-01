Чернов - о вызове в сборную России: буду делать все возможное

Игрок "Крыльев Советов" Никита Чернов высказался о возможном вызове в сборную России.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Вызовут - хорошо. Не вызовут - будет несколько выходных, которые можно будет провести с семьей. Конечно, буду делать все возможное, посмотрим, что будет. Для вызова в сборную нужно играть и побеждать, быть как можно выше в таблице", - сказал Чернов "РИА Новости"

Футболист заявил, что будет делать все возможное для вызова в сборную России.Никита Чернов выступает в составе самарских "Крыльев Советов" с августа 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб защитник провел 24 матча и забил 2 гола. Соглашение с 30-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года.Футболист провел за сборную России 2 матча в 2015 году: против Белоруссии и Австрии.