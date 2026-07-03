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Источник: "Краснодар" предложил контракт Оздоеву

Магомед Оздоев может вернуться в Российскую премьер-лигу.
Фото: ФК ПАОК
Как сообщает "Чемпионат", "Краснодар" уже сделал предложение бывшему полузащитнику сборной России. По информации источника, южане готовы подписать с 32-летним хавбеком контракт сроком на два года. Сейчас Оздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа.

За клуб из Салоников полузащитник выступал с 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 50 матчей, записав на свой счёт девять голов и пять ассистов.

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