Как сообщает "Чемпионат", "Краснодар" уже сделал предложение бывшему полузащитнику сборной России. По информации источника, южане готовы подписать с 32-летним хавбеком контракт сроком на два года. Сейчас Оздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа.
За клуб из Салоников полузащитник выступал с 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 50 матчей, записав на свой счёт девять голов и пять ассистов.
Источник: "Краснодар" предложил контракт Оздоеву
Магомед Оздоев может вернуться в Российскую премьер-лигу.
Фото: ФК ПАОК