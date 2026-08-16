Сафонову поставили оценку за проигранный матч "ПСЖ". Ниже только у двух игроков

Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок среди футболистов стартового состава "ПСЖ" после поражения от "Ланса" в Суперкубке Франции.

Фото: Getty Images

Статистический портал Sofascore поставил российскому голкиперу 6,7 балла.



Ниже Сафонова в парижской команде оценили только Хвичу Кварацхелию и Вильяма Пачо - оба получили по 6,6. Лучший показатель среди игроков "ПСЖ" оказался у Ильи Забарного - 7,3.



Россиянин провёл на поле всю встречу и пропустил единственный мяч на 32-й минуте. "ПСЖ" не сумел отыграться и уступил "Лансу" со счётом 0:1.

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ПСЖ