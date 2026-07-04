В "Балтике" рассказали о планах на летнее трансферное окно

- Состав "Балтики" укомплектован не до конца, мы ещё планируем трансферы на вход. Трансферы на выход зависят от предложения других клубов, - приводит слова Измайлова "Чемпионат".
По итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 встречах.
Ранее балтийцы объявили о подписании Фахда Муфи из "Оренбурга", Максима Шнапцева из "Пари НН" и Эдуардо Андерсона из панамского "Альянца". Команду покинули Кевин Андраде, перешедший в "Зенит", Абу-Саид Эльдарушев ушел в "Ротор".