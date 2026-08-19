Черданцев усомнился в Шварце: он уже не оправдал ожиданий по результатам

Фото: ФК "Динамо"

"У "Динамо" сейчас в целом хороший подбор футболистов, имеется ряд ярких исполнителей. В том, что они начнут играть в интересный футбол, я не сомневаюсь. Но будет ли это давать результат — вопрос", — заявил Черданцев.