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Черданцев усомнился в Шварце: он уже не оправдал ожиданий по результатам

Георгий Черданцев признался, что скептически относится к возвращению Сандро Шварца в "Динамо", несмотря на сильный состав московской команды.
Фото: ФК "Динамо"
Спортивный комментатор Георгий Черданцев оценил перспективы "Динамо" под руководством Сандро Шварца. Немецкий специалист вернулся в московский клуб перед началом нынешнего сезона после первого периода работы с бело-голубыми в 2020–2022 годах.

"У "Динамо" сейчас в целом хороший подбор футболистов, имеется ряд ярких исполнителей. В том, что они начнут играть в интересный футбол, я не сомневаюсь. Но будет ли это давать результат — вопрос", — заявил Черданцев.

По его словам, сомнения связаны прежде всего с предыдущим периодом работы Шварца в клубе. Комментатор отметил, что специалист тогда не оправдал ожиданий именно с точки зрения результата.

Старт нового сезона также пока складывается для бело-голубых непросто. После четырех туров "Динамо" набрало четыре очка и занимает десятое место в таблице РПЛ. 23 августа москвичи дома встретятся с "Родиной".

Источник: "Матч ТВ"

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