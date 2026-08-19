"В ближайшие два-три года не вернутся". Оздоев — о российских клубах в еврокубках

"Не знаю, сколько я еще планирую выступать. Но не думаю, что в ближайшие два-три года российские команды смогут играть в еврокубках. К сожалению", — заявил Оздоев.
При этом полузащитник подчеркнул, что его мнение не основано на какой-либо инсайдерской информации или разговорах в европейском футболе. По словам Оздоева, он делает такой вывод исключительно исходя из того, что видит сейчас.
До перехода в "Краснодар" россиянин три сезона выступал за греческий ПАОК. Оздоев также отметил, что в Греции хорошо относятся к россиянам и лично он не сталкивался с негативом.
Российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.
Источник: "СЭ"