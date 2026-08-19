"В ближайшие два-три года не вернутся". Оздоев — о российских клубах в еврокубках

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев считает, что российские команды вряд ли вернутся в европейские турниры в ближайшие два-три года.

Фото: ФК "Краснодар"

"Не знаю, сколько я еще планирую выступать. Но не думаю, что в ближайшие два-три года российские команды смогут играть в еврокубках. К сожалению", — заявил Оздоев.