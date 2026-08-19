Дивеев — о новых правилах в РПЛ: это интересно для нас и болельщиков

"Если взять игру за Суперкубок и нынешние игры, то чувствуется большая разница во времени, когда вратарь выносит мяч. Ауты судьи начали считать, штрафные. Но пока не заметил, что время проведения замены считают. Игры стали более динамичными, быстрыми, стало меньше пауз — это интересно для нас и болельщиков", — заявил Дивеев.
Летом Минспорт России утвердил изменения в правилах, ранее одобренные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Их основная цель — сократить количество затяжек и увеличить чистое игровое время.
Источник: "Матч ТВ"