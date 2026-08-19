Дивеев — о новых правилах в РПЛ: это интересно для нас и болельщиков

Фото: ФК "Зенит"

"Если взять игру за Суперкубок и нынешние игры, то чувствуется большая разница во времени, когда вратарь выносит мяч. Ауты судьи начали считать, штрафные. Но пока не заметил, что время проведения замены считают. Игры стали более динамичными, быстрыми, стало меньше пауз — это интересно для нас и болельщиков", — заявил Дивеев.