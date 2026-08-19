"Его всегда не хватает". Зобнин назвал незаменимого игрока для "Спартака"

"Всегда чувствуется, когда не играет человек, который может и придержать мяч, и сохранить, и отдать обостряющий пас. Когда он не играет, его, конечно же, всегда не хватает", — заявил Зобнин.
При этом хавбек не стал рассуждать о возможном участии Барко в предстоящей встрече с "Зенитом". По его словам, сейчас команда полностью сосредоточена на ближайшей кубковой игре против "Рубина".
Матч второго тура Пути РПЛ Кубка России между "Рубином" и "Спартаком" пройдет 19 августа в Казани.
Источник: "Матч ТВ"