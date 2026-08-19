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"Его всегда не хватает". Зобнин назвал незаменимого игрока для "Спартака"

Роман Зобнин признался, что отсутствие Эсекьеля Барко заметно сказывается на игре "Спартака", особенно при работе команды с мячом.
Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, насколько важен для красно-белых Эсекьель Барко. Аргентинец пропустил матч четвертого тура РПЛ против "Балтики", в котором москвичи победили со счетом 2:1.

"Всегда чувствуется, когда не играет человек, который может и придержать мяч, и сохранить, и отдать обостряющий пас. Когда он не играет, его, конечно же, всегда не хватает", — заявил Зобнин.

При этом хавбек не стал рассуждать о возможном участии Барко в предстоящей встрече с "Зенитом". По его словам, сейчас команда полностью сосредоточена на ближайшей кубковой игре против "Рубина".

Матч второго тура Пути РПЛ Кубка России между "Рубином" и "Спартаком" пройдет 19 августа в Казани.

Источник: "Матч ТВ"

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