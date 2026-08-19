"Его всегда не хватает". Зобнин назвал незаменимого игрока для "Спартака"

Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press

"Всегда чувствуется, когда не играет человек, который может и придержать мяч, и сохранить, и отдать обостряющий пас. Когда он не играет, его, конечно же, всегда не хватает", — заявил Зобнин.