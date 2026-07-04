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Пономарев: Оздоев - сбитый летчик, никому не советую с ним заморачиваться

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном переходе Магомеда Оздоева в "Краснодар".
Фото: ФК ПАОК
По словам Пономарева, Оздоев - сбитый летчик и подходит командам ниже классом, чем "Краснодар".

- Раз Оздоев не нужен ПАОКу, то он уже игрок низкого уровня. Может, он пригодился бы команде ниже классом, чем "Краснодар".
Конечно, это уже сбитый лётчик, абсолютно отыгранный материал в 33 года. Никому не советую с ним заморачиваться, - цитирует Пономарева Metaratings.

Ранее стало известно, что российский полузащитник Магомед Оздоев покинул греческий ПАОК на правах свободного агента. Сообщалось, что футболист может перейти в "Краснодар" и заключить с клубом двухлетний контракт.

За ПАОК россиянин провел 141 матч во всех турнирах и записал на свой счет 18 забитых мячей и 9 результативных передач. Ранее Оздоев выступал за петербургский "Зенит", казанский "Рубин", московский "Локомотив", грозненский "Терек" и турецкий "Фатих Карагюмрюк". В ноябре россиянину исполнится 34 года.

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