Пономарев: Оздоев - сбитый летчик, никому не советую с ним заморачиваться

- Раз Оздоев не нужен ПАОКу, то он уже игрок низкого уровня. Может, он пригодился бы команде ниже классом, чем "Краснодар".
Конечно, это уже сбитый лётчик, абсолютно отыгранный материал в 33 года. Никому не советую с ним заморачиваться, - цитирует Пономарева Metaratings.
Ранее стало известно, что российский полузащитник Магомед Оздоев покинул греческий ПАОК на правах свободного агента. Сообщалось, что футболист может перейти в "Краснодар" и заключить с клубом двухлетний контракт.
За ПАОК россиянин провел 141 матч во всех турнирах и записал на свой счет 18 забитых мячей и 9 результативных передач. Ранее Оздоев выступал за петербургский "Зенит", казанский "Рубин", московский "Локомотив", грозненский "Терек" и турецкий "Фатих Карагюмрюк". В ноябре россиянину исполнится 34 года.