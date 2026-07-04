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Ловчев: у нас борются "Зенит" и "Краснодар", остальные могут только урвать что-то, как Египет и Кабо-Верде на ЧМ

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением об уровне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Представляете, мы играли бы отборочные матчи к чемпионату мира — и наши игроки росли. Вот что важно! Слушаю Андрея Аршавина и Влада Радимова, слышу, что футбол у нас упал. Трудно спорить.

Борьба идет только между "Зенитом" и "Краснодаром". Остальные могут только что-то урвать, как сборная Египта или Кабо-Верде на чемпионате мира, а выиграть ничего значимого не в силах. Еще не так давно все было иначе…" - сказал Ловчев.


По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги чемпионом страны стал петербургский "Зенит", набравший 68 очков в 30 турах и опередивший "Краснодар", финишировавший вторым, на два балла. Бронзовый призер чемпионата московский "Локомотив" отстал от конкурентов за медали на тринадцать очков.

Напомним, сборные Египта и Кабо-Верде пробились в 1/16 финала чемпионата мира.

Источник: "Спорт уик-энд"

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