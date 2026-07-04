Ловчев: у нас борются "Зенит" и "Краснодар", остальные могут только урвать что-то, как Египет и Кабо-Верде на ЧМ

Борьба идет только между "Зенитом" и "Краснодаром". Остальные могут только что-то урвать, как сборная Египта или Кабо-Верде на чемпионате мира, а выиграть ничего значимого не в силах. Еще не так давно все было иначе…" - сказал Ловчев.
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги чемпионом страны стал петербургский "Зенит", набравший 68 очков в 30 турах и опередивший "Краснодар", финишировавший вторым, на два балла. Бронзовый призер чемпионата московский "Локомотив" отстал от конкурентов за медали на тринадцать очков.
Напомним, сборные Египта и Кабо-Верде пробились в 1/16 финала чемпионата мира.
Источник: "Спорт уик-энд"