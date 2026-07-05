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Вера ответил на вопрос о задачах "Локомотива" на следующий сезон

Футболист "Локомотива" Лукас Вера высказался о задачах команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист ответил, что команда будет стараться завоевать титул.

"Всегда хочется завоевать титул. Но спокойно к этому отношусь. Надо пройти сборы, начать чемпионат. Задел в прошлом сезоне был хороший, мы завоевали бронзу. Будем идти к своей цели", - сказал Вера "РБ Спорту".

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" финишировал на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 матчах. "Железнодорожники" отстали от "Краснодара", который находится на второй строчке, на 13 баллов.

Подопечные Михаила Галактионова одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в чемпионате.

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