Как сообщает "Чемпионат", футболист покинул Казанский вокзал отдельно от партнёров. Железнодорожники вернулись в Москву после кубковой встречи с "Ростовом", завершившейся поражением со счётом 0:1. Остальные игроки "Локомотива" продолжили путь на командном автобусе, тогда как Батраков уехал с вокзала самостоятельно.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" договорился с "Галатасараем" о переходе полузащитника. Ожидается, что Батраков заключит с турецким клубом соглашение на четыре года.
Батраков уехал отдельно от "Локомотива" на фоне скорого трансфера - источник
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков не отправился вместе с командой на клубную базу после возвращения из Ростова-на-Дону.
Фото: ФК "Локомотив"