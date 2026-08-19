Вратарь "Рубина" - о матче со "Спартаком": напряжение было всю игру

- Матч получился эмоциональным… Особенно для меня, потому что я давно не выходил на поле в официальных играх. Напряжение было всю игру. Хорошие, квалифицированные футболисты. Каждый может пробить и обыграть. Встреча получилась тяжёлой. В конце упростили игру, потому что силы покидали. Пропущенный мяч получился курьёзным, надо посмотреть, - цитирует Нигматуллина "Матч ТВ".
После двух матчей "Рубин" набрал два очка и располагается на четвёртой строчке группы. Следующую встречу Кубка России казанцы проведут 2 сентября на выезде против "Оренбурга".