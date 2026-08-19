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Вратарь "Рубина" - о матче со "Спартаком": напряжение было всю игру

Вратарь "Рубина" Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от кубкового матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Рубин"
Казанцы пропустили во втором тайме и завершили основное время вничью - 1:1, но затем добились победы в серии пенальти со счётом 5:3.

- Матч получился эмоциональным… Особенно для меня, потому что я давно не выходил на поле в официальных играх. Напряжение было всю игру. Хорошие, квалифицированные футболисты. Каждый может пробить и обыграть. Встреча получилась тяжёлой. В конце упростили игру, потому что силы покидали. Пропущенный мяч получился курьёзным, надо посмотреть, - цитирует Нигматуллина "Матч ТВ".

После двух матчей "Рубин" набрал два очка и располагается на четвёртой строчке группы. Следующую встречу Кубка России казанцы проведут 2 сентября на выезде против "Оренбурга".

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