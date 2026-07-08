Колосков - об уходе Сперцяна: это хороший чемпионат, а не Соломоновы Острова

- Переход в Саудовскую Аравию не погубит карьеру Сперцяна, талант у него большой. Это хороший чемпионат, не Соломоновы Острова. В Саудовской Аравии играет много выдающихся, мастеровитых футболистов.
Так что Сперцян принял хорошее решение, а вот для "Краснодара" и всего российского футбола это большая потеря, - цитирует Колоскова "Матч ТВ".
Вчера, 7 июля, "Краснодар" объявил об уходе Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли". Ориентировочная сумма трансфера составляет 21,9 миллионов евро. За краснодарцев полузащитник провел во всех турнирах 185 матчей и записал на свой счет 58 забитых мячей и 50 результативных передач.
На счету Сперцяна 42 матча в составе сборной Армении и 12 забитых мячей. В составе "Краснодара" он становился чемпионом России. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.