Семак ответил, планирует ли он возглавлять "Зенит" до 2030 года

Фото: ФК "Зенит"

Отработаю ли я свой контракт с " Зенитом " до конца? Этого никто не знает. Хотел бы? Если получится, да. Если буду нужен и востребован в "Зените", - сказал Семак Sport24

Российский специалист заявил, что не устал от работы в "Зените". Семак отметил, что хочет отработать свое соглашение с сине-бело-голубыми до конца."Не устал ли я от работы на одном месте столько лет? Мог, но не устал. Работа, которая мне нравится, держит в тонусе.Сергей Семак был назначен главным тренером петербургского "Зенита" в конце мая 2018 года. Всего под его руководством сине-бело-голубые провели 336 матчей, одержали 213 побед, 62 раза сыграли вничью и потерпели 61 поражение во всех турнирах. Текущее соглашение российского специалиста с клубом рассчитано до конца мая 2030 года.