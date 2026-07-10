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Для "Спартака" начали изготавливать новый трофей Кубка России взамен разбитого

Стартовал процесс изготовления нового трофея.
Фото: ФК "Спартак"
Производство нового Кубка России уже началось на заводе в Гусь-Хрустальном. Основные работы планируется завершить в течение ближайших двух недель. После этого хрустальную часть передадут мастерам, которые изготовят металлическую основу. РФС ожидает, что новый трофей будет полностью готов к началу нового сезона, первые матчи которого запланированы на 28 июля.

24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России. Во время празднования вингер красно-белых Пабло Солари случайно уронил крышку трофея на его основание, что привело к частичному разрушению хрустального кубка.

Источник: "СЭ"

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