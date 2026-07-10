По информации источника, Ярослав Михайлов переходит в "Ростов" из "Зенита" за 40% от будущей перепродажи. На днях футболист прибудет в Ростов для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Полузащитник является воспитанником "Зенита". На его счету 8 матчей и 1 результативная передача за основную команду. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Футболист "Зенита" переходит в "Ростов" - источник
Скоро футболист прибудет в Ростов на медосмотр.
Фото: ФК "Зенит"